Pipa Bocor Sebabkan Semburan Air & Gas Metana, PGN Akui Rutin Lakukan Pemeliharaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mengeklaim rutin melakukan pemeliharaan terhadap pipa-pipa gas di wilayah Rungkut Madya seusai insiden semburan air disertai gas metana di sungai pada Kamis (16/10) siang.

General Manager Sales and Operation Region III PGN Hedi Hedianto mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait penyebab kebocoran pipa gas yang sempat membuat warga khawatir.

Namun, saat ini PGN telah menutup pipa dan memastikan sudah tidak ada lagi kebocoran.

Baca Juga: Semburan Air di Sungai Rungkut Ternyata Berasal dari Pipa PGN yang Bocor

“Nah, kami akan investigasi lebih lanjut terkait dengan hal ini. Sebenarnya kami juga terus melakukan pemeliharaan atas pipa-pipa kita yang ada di sini,” kata Hedi saat meninjau lokasi semburan, Sabtu (18/10).

Hedi mengungkapkan sebanyak 475 dari 10 ribu pelanggan terdampak akibat kebocoran pipa tersebut. Dampak yang dirasakan adalah tekanan aliran gas menjadi menurun.

“Namun, setelah ini kami akan memastikan penyeluruhan gas kepada pelanggan bisa ke masyarakat, bisa dilaksanakan dengan baik, aman. Itu yang kami pastikan,” jelasnya.

Hedi menyampaikan perbaikan pipa telah tuntas sejak Jumat (17/10) sore dan tidak ada semburan lagi. Selanjutnya adalah melakukan rekondisi jalan bekas galian.

“Ini sebenarnya sudah selesai. Kami tinggal rekondisi aja bekas galian ya. Ini kami sudah pastikan tidak ada lagi (semburan) dari kemarin sore pukul 17.00 WIB, itu sudah tidak ada lagi semburan dan tidak tidak ada lagi terdeteksi adanya gas,” kata dia.