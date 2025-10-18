PGN Ungkap Pipa yang Bocor di Sungai Rungkut di Kedalaman 3 Meter

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mengungkapkan pipa bocor yang sebabkan semburan air disertai gas metana di sungai kawasan Rungkut Madya, Surabaya berada di kedalaman tiga meter dari dasar sungai.

Hal itu disampaikan oleh General Manager Sales and Operation Region III PGN Hedi Hedianto saat mendampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di lokasi kejadian, Sabtu (18/10).

“Sedalam tiga meter dari dasar sungai. Jadi, sebenarnya bawah banget,” kata Hedi.

Dia menyampaikan langkah yang telah dilakukan adalah telah menutup pipa yang bocor sehingga tidak ada lagi semburan air yang terjadi.

“Pipanya kemudian kami tutup. Kami pastikan bahwa aliran gas yang melintang ke sana itu sudah tertutup, Pak. Jadi, sudah tidak ada aliran lagi,” jelasnya.

Hedi mengungkapkan 475 dari 10 ribu pelanggan terdampak akibat kebocoran pipa tersebut. Dampak yang dirasakan adalah tekanan aliran gas menjadi menurun.

“Namun, setelah ini kami akan memastikan penyeluruhan gas kepada pelanggan bisa ke masyarakat, bisa dilaksana dengan baik, dengan aman. Itu yang kami pastikan,” ujarnya.

Terkait penyebab utama kebocoran, Hedi menyampaikan bahwa hal itu masih proses investigasi.