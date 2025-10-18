PAN Jatim Apresiasi Kinerja Menko Zulhas, Ajak Kader Kawal Program Prabowo–Gibran

jatim.jpnn.com, BLITAR - Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig, memberikan apresiasi atas capaian kinerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang dinobatkan sebagai Menko Kabinet Merah Putih dengan kinerja terbaik versi lembaga survei Strategic and Political Insight Network (SPIN).

“Alhamdulillah, dalam menerjemahkan program-program dan target prioritas pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran selama satu tahun ini, kita bisa melihat secara nyata berbagai pencapaian yang dihasilkan di bawah koordinasi Pak Menko Zulkifli Hasan,” ujar Rizki di Blitar, Sabtu (18/10).



Rizki menilai salah satu capaian paling menonjol dari kinerja Zulhas adalah keberhasilannya menjaga dan memperkuat kemandirian pangan nasional.

Sejak ditunjuk sebagai Menko Pangan, Zulhas dinilai berhasil mengorkestrasi berbagai kebijakan lintas kementerian dan lembaga yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dengan hasil signifikan.

“Langkah konkret yang dilakukan Pak Menko salah satunya adalah dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500. Ini skema baru yang menumbuhkan semangat baru bagi petani untuk terus menanam,” katanya.

Menurut Rizki, kebijakan itu membawa dampak luas: ekonomi pedesaan ikut bergerak, dan Indonesia kini berada pada posisi surplus beras, yang menjadi capaian penting dalam sejarah.

Rizki juga menyoroti langkah strategis Zulhas dalam memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi desa di berbagai daerah.

“Pak Zul juga mendapat amanah sebagai Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa, dan alhamdulillah koperasi-koperasi ini sudah mulai terbentuk. Arah kebijakannya jelas, menjadikan desa sebagai sentra ekonomi rakyat,” ujarnya.