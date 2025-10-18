Resmi Dibuka, Mocopart 2025 Malang Hadirkan Motor Kustom dan Konser The Panturas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelaran yang ditunggu para pecinta motor kustom akhirnya resmi dimulai. Motor Custom and Autopart (Mocopart) 2025 dibuka di Taman Krida Budaya Malang, Sabtu (18/10).

Festival yang berlangsung hingga Minggu (19/10) ini menyuguhkan beragam agenda menarik mulai dari builder showcase, riding parade, stuntride show, talkshow otomotif, hingga konser musik dengan bintang tamu utama The Panturas.

Acara hasil kolaborasi Mahapraja Corp dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ini menjadi ajang yang memadukan budaya otomotif, kreativitas, dan hiburan dalam satu wadah.

“Melalui Mocopart, kami ingin menghadirkan wadah positif bagi pelaku dan penggemar custom culture di Jawa Timur agar terus berkembang, sekaligus mendorong ekonomi kreatif daerah,” ujar Direktur Mahapraja sekaligus Founder Mocopart 2025 Ariantanto E Harnoko.

Tahun ini, Mocopart menampilkan lebih dari 30 motor kustom karya builder lokal dari berbagai kota di Jawa Timur, serta melibatkan komunitas low rider dari Surabaya dan Malang.

Pengunjung juga bisa menikmati Display Motor Uap, yang menampilkan sejarah motor pertama yang pernah masuk ke Indonesia. Sajian ini menjadi bagian dari edukasi budaya otomotif yang diangkat dengan tema Revolution with Passion.

Selain hiburan, panitia juga menyiapkan lucky draw berhadiah motor Gorilla Sanfu 110 cc, cukup dengan membeli tiket masuk seharga Rp50.000 per hari.

Panggung musik Mocopart 2025 juga dimeriahkan oleh Mejig Massrum, King Mas Mus, Dunia Dalam Analog, dan Social of Society, sebelum ditutup dengan penampilan spektakuler The Panturas pada Minggu malam.