Wanita Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Warung Bypass Madiun, Diduga Dibunuh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang wanita ditemukan tewas dengan luka tusuk di sebuah warung di jalur bypass, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun pada Kamis (16/10).

Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto mengatakan korban ditemukan warga sekitar dalam kondisi bersimbah darah di warung miliknya.

“Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, kami menemukan beberapa luka tusukan di badan korban. Dugaan sementara korban meninggal dibunuh,” ujar Agus, Jumat (17/10).

Korban diketahui bernama Sundari (55) warga Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun.

Jenazahnya telah dievakuasi ke RSUD Caruban untuk keperluan autopsi dan penyelidikan lebih lanjut.

Polisi telah memeriksa enam orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sprei, sandal, dan barang pribadi milik korban.

"Kami sudah mengamankan beberapa barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa ini dan masih terus kami dalami," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui tinggal seorang diri di warung tersebut. Selain berjualan, korban diduga juga melayani praktik prostitusi bagi pelanggan yang datang.