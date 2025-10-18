Karyawan MPM Honda Jatim Gotong Royong Bangun Rumah Warga Kurang Mampu di Sedati

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) melaksanakan program Employee Volunteering dengan membangun rumah bagi warga kurang mampu di Desa Wedi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan sosial ini merupakan hasil kolaborasi MPM Honda Jatim dengan Habitat for Humanity Indonesia sebagai bagian dari program MPM Berbagi. Melalui program tersebut, karyawan diajak terlibat langsung membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak dan aman.

Sebanyak 50 karyawan MPM Honda Jatim turut serta dalam kegiatan gotong royong membangun dua unit rumah bagi warga penerima manfaat.

Proses pembangunan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pembuatan pondasi (foundation), pembangunan dinding (walling), dan pengecatan rumah (painting).

“Partisipasi karyawan dalam kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan kerja,” ujar HCGS Division Head MPM Honda Jatim Rita Djohar, Sabtu (18/10).

Dalam pelaksanaan programnya, MPM Honda Jatim juga menerapkan nilai perusahaan yang dikenal dengan credo ProgressiveThinking, Active Ownership, dan Teamwork, di mana karyawan didorong berpikir kreatif, bertindak proaktif, dan bekerja sama untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Melalui semangat Sinergi Bagi Negeri, kami berharap kegiatan ini mempererat ikatan antar-karyawan sekaligus memotivasi mereka untuk terus berkontribusi positif bagi masyarakat,” tuturnya.

Program Employee Volunteering MPM Honda Jatim telah berjalan sejak tahun 2022. Hingga 2025, sebanyak 160 karyawan telah berpartisipasi dan membangun lima rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.