Cuaca Malang Hari ini, Pagi Potensi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berangin

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi Potensi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (18/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Blimbing hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siang dan sore cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Malamnya cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Jabung, Pakisaji, Poncokusumo, Tajinan, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Kalipare, Karangploso, Pagak, Sumbermanjing Wetan, dan Sumberpucung berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
