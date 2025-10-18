Cuaca Jawa Timur 18 Oktober 2025, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (18/10).
Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Siangnya masih cerah hingga berawan di seluruh wilayah.
Sorenya Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.
Malamnya Jember, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-37 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-21 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
