UC Hadirkan Pakar SCAD Ajarkan Design Thinking untuk Kembangkan Kreativitas Mahasiswa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - School of Creative Industry (SCI) Universitas Ciputra (UC) menghadirkan Vrishti Savalani dari Savannah College of Art and Design (SCAD), Amerika Serikat, dalam workshop bertajuk Design Thinking: Creative Approaches to Human-Centered Problem Solving.

Kegiatan yang berlangsung di Integrity Hall Universitas Ciputra itu menjadi langkah strategis UC dalam memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kolaborasi global dan inovasi lintas disiplin.

Melalui sesi interaktif tersebut, Ms Vrishti memperkenalkan mahasiswa pada proses Design Thinking—sebuah metode berpikir kreatif yang digunakan desainer dan inovator dunia untuk memecahkan masalah kompleks dengan berfokus pada kebutuhan manusia (empathize, define, ideate, prototype, test).

Mahasiswa dari berbagai program studi di bawah SCI, seperti Arsitektur (ARS), Fashion Design and Business (FDB), dan Visual Communication Design (VCD), berkolaborasi dalam proyek lintas bidang untuk menciptakan solusi nyata bagi permasalahan sosial.

Pendekatan hands-on yang diterapkan dalam workshop ini menekankan pentingnya empati dan komunikasi desain. Para peserta tidak hanya menghasilkan ide, tetapi juga menguji konsepnya melalui pembuatan prototipe.

Langkah ini mendorong mahasiswa memahami dinamika industri kreatif dan kebutuhan pengguna secara mendalam—sejalan dengan DNA Universitas Ciputra yang menanamkan entrepreneurial mindset, yaitu keberanian berinovasi dan menciptakan solusi berdampak.

“Design Thinking bukan hanya soal estetika, tetapi tentang empati, strategi, dan dampak nyata bagi pengguna,” ujar Kepala Program Studi VCD UC Christian Anggrianto, S.Sn., M.M., Ph.D.

Christian menambahkan kolaborasi dengan SCAD memperluas wawasan mahasiswa terhadap praktik desain global dan tren industri kreatif dunia.