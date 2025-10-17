Investigasi Semburan Air di Sungai Rungkut Tidak Mengandung Lumpur, Hanya Gas Metana

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BPBD Surabaya mengungkapkan hasil investigasi sementara semburan air yang terjadi di sungai kawasan Rungkut Madya tidak mengeluarkan lumpur, hanya mengandung gas metana.

Kepala BPBD Kota Surabaya Irvan Widyanto menyampaikan berdasarkan hasil pengecekan oleh ahli ITS dan ESDM Jatim dan Perusahaan Gas Negara (PGN) gas metana yang ditimbulkan dari semburan air itu masih dalam taraf aman.

“Hasil pengecekan itu untuk sementara ini dinyatakan aman. Bau gas metana, tetapi ukuran untuk gas itu sendiri masih dinyatakan aman oleh teman-teman dari PGN, ESDM, maupun ITS,” kata Irvan.

Irvan menyampaikan sejak awal kejadian, PDAM serta Perusahaan Gas Negara (PGN) telah mengecek semburan tersebut. Namun, berdasarkan hasil pengecekan, tidak ada pipa milik PDAM di sana serta tidak ada kebocoran tekanan gas pipa milik PGN.

“PDAM memastina tidak ada pipa yanh berada di dalam tanah lokasi tersebut. Kemudian teman-teman PGN melakukan observasi kemudian termasuk melakukan pengecekan terhadap gas yang ada dan kemudian mereka melakukan pemetaan terhadap saluran-saluran gas yang ada,” katanya.

Irvan menyampaikan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengecek ulang semburan air tersebut bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), PGN dan ahli dari ITS.

“Jadi, kami akan menunggu teman-teman dari ITS dan juga teman-teman PGN dan yang lain. Kami coba cek lagi seperti apa, kita pastikan. Setelah itu nanti kami bersama teman-teman PU Bina marga coba untuk turun dan kami coba melihat ke dalamnya,” pungkasnya.

Sungai di kawasan Rungkut Madya, Surabaya dilaporkan mengeluarkan gelembung yang mengandung gas pada Kamis (16/10). Semburan gelembung tersebut berlangsung selama seharian sejak pagi hingga malam.