JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Mitsubishi Xpander Tercebur Sungai Benowo Surabaya, Sopir Diduga Mengantuk

Mitsubishi Xpander Tercebur Sungai Benowo Surabaya, Sopir Diduga Mengantuk

Jumat, 17 Oktober 2025 – 14:41 WIB
Mitsubishi Xpander Tercebur Sungai Benowo Surabaya, Sopir Diduga Mengantuk - JPNN.com Jatim
Petugas DPKP Surabaya saat mengevakuasi Mitsubishi Xpander Cross yang tercebur ke sungai di kawasan Benowo, Surabaya, Jumat (17/10). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobil Mitsubishi Xpander Cross bernopol W 1745 AN Tercebur ke sungai di Jalan Jawar, Kelurahan/Kecamatan Benowo, Surabaya, Jumat (17/10).

Insiden yang terjadi sekitar pukul 09.00 WIB itu diduga karena sopir mengantuk saat mengemudi.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Wasis Sutikno mengatakan pihaknya menerjunkan satu unit HDR Team Rescue Posko Terpadu Barat.

Baca Juga:

“Sekitar pukul 10.31 WIB, mobil dievakuasi dan situasi dinyatakan kondusif,” jelas Wasis.

Dia menyebut kendaraan nahas itu dikemudikan Rifqi Adi Saputra (30) warga Jalan Kapten Darmosugondo, Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.

Kepada petugas, Rifqi mengaku ngantuk berat saat berkendara sehingga tak menyadari kalau dirinya sampai tertidur sesaat sehingga kehilangan kendali sampai kendaraan tercebur ke sungai.

Baca Juga:

Untuk itu, Wasis mengimbau kepada masyarakat agar menjaga kondisi tubuh saat berkendara, terutama ketika menempuh perjalanan jauh atau dalam keadaan lelah.

"Supaya terhindar dari kecelakaan serupa," tuturnya. (mcr12/jpnn)

Sopir mengantuk menjadi penyebab mobil Mitsubishi Xpander Cross W 1745 AN tercebur ke sungai di kawasan Benowo, Surabaya.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   mobil tercebur sungai mitsubishi xpander cross kecelakaan surabaya DPKP Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU