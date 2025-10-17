Mitsubishi Xpander Tercebur Sungai Benowo Surabaya, Sopir Diduga Mengantuk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobil Mitsubishi Xpander Cross bernopol W 1745 AN Tercebur ke sungai di Jalan Jawar, Kelurahan/Kecamatan Benowo, Surabaya, Jumat (17/10).

Insiden yang terjadi sekitar pukul 09.00 WIB itu diduga karena sopir mengantuk saat mengemudi.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Wasis Sutikno mengatakan pihaknya menerjunkan satu unit HDR Team Rescue Posko Terpadu Barat.

“Sekitar pukul 10.31 WIB, mobil dievakuasi dan situasi dinyatakan kondusif,” jelas Wasis.

Dia menyebut kendaraan nahas itu dikemudikan Rifqi Adi Saputra (30) warga Jalan Kapten Darmosugondo, Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.

Kepada petugas, Rifqi mengaku ngantuk berat saat berkendara sehingga tak menyadari kalau dirinya sampai tertidur sesaat sehingga kehilangan kendali sampai kendaraan tercebur ke sungai.

Untuk itu, Wasis mengimbau kepada masyarakat agar menjaga kondisi tubuh saat berkendara, terutama ketika menempuh perjalanan jauh atau dalam keadaan lelah.

"Supaya terhindar dari kecelakaan serupa," tuturnya. (mcr12/jpnn)