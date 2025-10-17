Pelayanan PBG di Surabaya Cuma 15 Menit, Menteri PKP Nilai Tercepat se Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Mendagri Tito Karnavian memuji pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di mal pelayanan publik Siola Surabaya.

Mereka menilai pelayanan PBG di Surabaya merupakan yang tercepat di Indonesia, hanya 15 menit sudah selesai.

PBG sendiri adalah proses izin resmi dari pemerintah daerah yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pemilik bangunan memberikan dokumen yang memastikan pembangunan, renovasi, atau perubahan bangunan telah memenuhi standar teknis, tata ruang, dan keselamatan berlaku.

Penilaian itu disampaikan setelah Ara sapaan Menteri PKP dan Tito meninjau proses pengurusan PBG di mall pelayanan publik.

Hasilnya, di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bali waktu pengurusan sekitar 17 menit atau 18 menit atau di bawah 20 menit.

"Hari ini kami berdua saya merasa bahagia karena ternyata birokrasi kami (di Surabaya) bisa bekerja dengan profesional dan baik. Tadi kami mulai melihat, memproses pengurusan PBG untuk renovasi rumahnya dalam kaitan Rutilahu," kata Ara di Siola, Surabaya, Jumat (17/10).

"Kemudian kami hitung waktunya, kami muter, balik lagi, kira-kira 15 menit lebih 20 detik (pengurusan PBG) dan kami menemukan sudah selesai," imbuh dia.