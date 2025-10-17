Gelembung Misterius Muncul di Sungai Rungkut Surabaya, Diduga Mengandung Gas Metana

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sungai di kawasan Rungkut Madya, Surabaya dilaporkan mengeluarkan gelembung yang mengandung gas pada Kamis (16/10).

Semburan gelembung tersebut berlangsung selama seharian sejak pagi hingga malam. Selain itu, terdapat aroma gas cukup menyengat dari semburan tersebut dengan radius 5-10 meter.

Area tersebut pun dipasangi garis dilarang melintas agar steril dan dijaga petugas BPBD dan Satpol PP Surabaya.

Kemunculan semburan gelembung gas itu menyedot perhatian warga. Petugas Satpol PP pun memberikan imbauan kepada mereka agar menjaga jarak aman.

Divison Head Regional Support and Services PGN SOR III Muhammad Rais Effendi membenarkan kemunculan semburan di sungai persimpangan Rungkut Madya dan Rungkut Mapan tersebut.

“Benar, ada gelembung di sungai Rungkut Madya Utara. Kami sudah menerjunkan tim sejak pukul 14.00 WIB, untuk melakukan pemeriksaan di lapangan,” ujar Rais.

Dari pemeriksaan awal, tidak ada indikasi kemunculan gelembung disebabkan kebocoran jaringan pipa PGN. Penyauran gas kepada pelanggan di sekitar tetap aman.

“Kami periksa, tidak ada kendala, tidak ada gangguan, tidak ada penurunan tekanan dari instalasi pipa kami di sekitar lokasi. Kami pastikan pelanggan tidak terganggu penyalurannya,” jelasnya.