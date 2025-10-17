Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Gerimis, Siang Hingga Malam Cerah-Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (17/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di Kota Malang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Dampit, Dau, Gedangan, Jabung, Kalipare, Kasembon, Kromengan, Ngantang.

Gerimis juga mengguyur Pagak, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tirtoyudo, Tumpang, Wajak, Wonosari. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.