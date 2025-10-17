Cuaca Jawa Timur 17 Oktober 2025, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (17/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Lumajang, Pacitan, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Kota Batu, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Kota Batu, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek masih berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Pacitan dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)