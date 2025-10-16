Untag Surabaya Gelar UNCC 2025, Kompetisi Musik Keroncong Nasional Tuk Generasi Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya menggelar kegiatan berskala nasional bertajuk Untag Surabaya National Cultural Competition (UNCC) 2025.

Kegiatan itu mengusung tema Swaralaya Citra Kusuma, yang bermakna harmoni dan identitas budaya. Ajang ini juga menjadi wadah pelestarian musik keroncong sekaligus sarana menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya Indonesia di tengah derasnya arus modernisasi.

Ketua Pelaksana UNCC 2025 Fareh Prameswari menjelaskan acara merupakan kompetisi musik keroncong tingkat nasional yang terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tahun ini, lomba dibagi menjadi tiga kategori, yakni SMA/SMK sederajat, Mahasiswa, dan Umum. Penambahan kategori mahasiswa agar kompetisi lebih inklusif.

Kegiatan ini gratis (HTM free) dan berhadiah total puluhan juta rupiah. Peserta dari berbagai provinsi dapat mengikuti lomba tanpa batasan daerah atau usia, asalkan tergabung dalam grup atau solo keroncong yang aktif.

“Tahun ini menjadi tahun kedua kompetisi keroncong diadakan. Kami ingin menjadikannya event tahunan yang selalu digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan di bulan November,” kata Fareh, Kamis (16/10).

Fareh menyebut UNCC bukan sekadar ajang lomba, melainkan ruang pertemuan para pegiat musik keroncong dari seluruh Indonesia.

“Keroncong adalah bagian dari identitas bangsa. Kami ingin menjadikan UNCC wadah berkumpulnya pegiat musik dari seluruh Indonesia agar musik ini tetap hidup dan dicintai lintas generasi,” jelasnya.