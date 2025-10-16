JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pemkot Surabaya Beri Tangan Palsu Kepada Nur Ahmad, Korban Selamat Ponpes Ambruk

Pemkot Surabaya Beri Tangan Palsu Kepada Nur Ahmad, Korban Selamat Ponpes Ambruk

Kamis, 16 Oktober 2025 – 14:31 WIB
Pemkot Surabaya Beri Tangan Palsu Kepada Nur Ahmad, Korban Selamat Ponpes Ambruk - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya akan memberikan bantuan tangan palsu kepada Nur Ahmad, santri yang selamat dalam insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo.

Nur Ahmad selamat dalam kondisi tangan kirinya harus diamputasi karena tertindih reruntuhan beton.

"Jadi, insyaallah semua korban yang dari Kota Surabaya maka kami akan lihat kondisinya apa yang bisa kami bantu. Nanti ada yang tangan palsu, kaki palsu, akan bantu semuanya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (16/10).

Baca Juga:

Eri mengatakan seluruh korban dari Surabaya telah didata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk pemberian intervensi l sesuai dengan kebutuhan para korban.

"BPBD sudah merekap berapa korban jiwa, berapa korban yang selamat tapi dalam kondisi dan perlu bantuan, maka kita datang. Ini kita lakukan karena memang mereka adalah warga Kota Surabaya,” ujarnya.

Selain pemberian alat bantu, Eri memastikan Pemkot Surabaya juga memberikan pendampingan mental dan kejiwaan kepada para korban, mengingat trauma yang dialami cukup berat bagi korban maupun keluarga.

Baca Juga:

“Kami akan memprioritaskan pendampingan psikologis bagi korban dan keluarga. Langkah ini sangat penting supaya mereka bisa kembali melanjutkan kehidupan dan beraktivitas seperti biasannya. Setelah itu, kami akan lakukan pendampingan jangka panjang,” jelasnya.

Dia menambahkan Pemkot Surabaya berkomitmen untuk melakukan pendampingan dan merencanakan masa depan korban secara matang bersama keluarga. (mcr23/jpnn)

Nur Ahmad santri yang selamat akibat insiden Ponpes Al Khoziny akan dapat bantuan tangan palsu

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Pemkot Surabaya Wali Kota Surabaya korban amputasi ponpes ambruk bantuan tangan palsu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU