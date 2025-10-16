Eri Bakal Perbarui Alat Kebugaran Damkar Atas Aksi Heroik di Ponpes Al Khoziny

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal meningkatkan fasilitas kebugaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP).

Ungkapan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengunjungi Kantor DPKP di Jalan Pasar Turi Nomor 21, Kecamatan Bubutan, Rabu (15/10).

Eri mengatakan dedikasi tim rescue dalam bekerja tanpa pamrih dan risiko tinggi, yang terlibat dalam penyelamatan santri di Ponpes Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, patut diapresiasi.

“Mereka memberikan contoh nyata bagi dirinya dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya,” ujar Eri.

Dengan memberikan alat kebugaran kepada para personel DPKP, Mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut menilai, sebagai bentuk upaya memelihara kesehatan mereka.

“Mereka harus tetap sehat, tetap kuat. Maka Insya Allah nanti tempat kebugaran yang ada di Damkar ini akan kami perbaiki dan kami berikan alat yang baru,” tuturnya.

Dia berharap melalui fasilitas baru tersebut, para petugas bisa selalu menjaga kebugaran untuk menolong banyak orang.

Eri juga berjanji akan memberikan penghargaan bagi para personel rescue DPKP, yang terlibat dalam penyelamatan tersebut.