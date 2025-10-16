JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pakar Unair Dukung Kebijakan Energi Berbasis Data, Sarankan Keterlibatan Kampus

Pakar Unair Dukung Kebijakan Energi Berbasis Data, Sarankan Keterlibatan Kampus

Kamis, 16 Oktober 2025 – 11:36 WIB
Pakar Unair Dukung Kebijakan Energi Berbasis Data, Sarankan Keterlibatan Kampus - JPNN.com Jatim
Ekonom Unesa Hendry Cahyono menilai kebijakan energi pemerintahan Prabowo–Gibran makin transparan dengan penggunaan data resmi BPS. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai kebijakan energi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan arah yang lebih transparan dan berbasis data.

Hal itu terlihat dari penggunaan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan utama dalam penyusunan dan evaluasi berbagai program energi nasional.

“Penyedia data yang kredibel di Indonesia adalah BPS. Mau tidak mau, kita harus percaya. Kalau meragukan, tentu harus ada pembuktian ilmiah dengan pengukuran sendiri,” ujar Hendry dalam diskusi Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Timur Jawa di Surabaya, Rabu (15/10).

Baca Juga:

Menurut Hendry, kepercayaan terhadap data BPS penting untuk menghindari bias informasi yang banyak beredar di media sosial.

“Sebagai ekonom, saya pakai data BPS untuk kajian, termasuk konsumsi rumah tangga terhadap energi di Indonesia. Data yang valid ini sangat penting untuk kebijakan publik,” tuturnya.

Dia menilai kebijakan energi yang berbasis data akan memperkuat akuntabilitas publik dan mencegah kesimpangsiuran informasi di ruang digital.

Baca Juga:

“Sekarang banyak yang tiba-tiba jadi ‘pakar energi’ di media sosial. Mungkin itu yang dikhawatirkan pemerintah karena muncul asimetri informasi,” kata dia.

Hendry juga menekankan pentingnya peran akademisi dalam memberikan pencerahan publik.

Ekonom Unesa Hendry Cahyono menilai kebijakan energi pemerintahan Prabowo–Gibran makin transparan dengan penggunaan data resmi BPS.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kebijakan energi nasional data bps transparansi energi Kementerian ESDM Akademisi unair hendry cahyono

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU