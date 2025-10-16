Jalan-Jalan ke Tunjungan Romansa Lebih Nyaman, Dishub Surabaya Hadirkan Parkir Valet

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) menghadirkan inovasi baru dengan meluncurkan layanan parkir valet di kawasan wisata Tunjungan Romansa, Selasa (14/10) malam.

Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menikmati wisata malam di jantung Kota Pahlawan tanpa repot mencari tempat parkir.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan bahwa parkir valet ini merupakan bagian dari upaya Pemkot dalam menata lalu lintas dan memaksimalkan pemanfaatan kantong parkir yang selama ini belum optimal digunakan.

“Selama ini gedung parkir milik Pemkot di kawasan Siola masih belum dimanfaatkan maksimal, terutama saat kawasan Tunjungan sedang ramai. Karena itu, kami hadirkan layanan valet agar masyarakat tidak perlu bingung mencari tempat parkir,” ujar Trio.

Menurutnya, layanan parkir valet ini akan memanfaatkan beberapa titik parkir, seperti park and ride Genteng Kali, area depan (frontage) Gedung Siola, dan lantai 7–8 Gedung Siola. Kapasitas totalnya mencapai sekitar 140 kendaraan.

Trio menambahkan konsep parkir valet ini akan terus dikembangkan dengan menambah lokasi dan memperluas jangkauan layanan.

“Kami berencana memperluas ke eks Kantor BPN. Kalau nanti parkir di sana penuh, petugas UPTD Parkir siap menawarkan layanan valet kepada pengunjung,” jelasnya.

Lokasi layanan parkir valet ini dapat diakses dari Jalan Genteng Besar, tepat di pertigaan yang terhubung dengan Jalan Tunjungan. Pengunjung cukup menepi di sisi kiri jalan, kemudian menuju tenda layanan untuk menyerahkan kendaraan kepada petugas valet.