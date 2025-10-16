Cuaca Malang Hari Ini, Seharian Potensi Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (16/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Siangnya Jabung, Ngantang, dan Poncokusumo berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Jabung, Karangploso, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tumpang, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Karangploso, Pujon, Tumpang, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.