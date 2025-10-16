JPNN.com

Cuaca Malang Hari Ini, Seharian Potensi Cerah Hingga Berawan dan Berangin

Kamis, 16 Oktober 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari Ini, Seharian Potensi Cerah Hingga Berawan dan Berangin
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (16/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Baca Juga:

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Jabung, Ngantang, dan Poncokusumo berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Baca Juga:

Sorenya Jabung, Karangploso, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tumpang, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Karangploso, Pujon, Tumpang, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Cerah hingga gerimis di sejumlah kawasan.
