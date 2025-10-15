Wali Kota Eri Ungkap Hasil Investigasi Pawang Tunggangi Anak Gajah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan tindakan pawang atau mahout yang sempat terekam menunggangi anak gajah di Kebun Binatang Surabaya (KBS) bukan merupakan bentuk penyiksaan terhadap satwa.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan pihaknya telah meminta klarifikasi dari manajemen KBS serta melibatkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) dan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) untuk melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil klarifikasi, tindakan pawang tersebut dilakukan dalam rangka perawatan satwa dan pengenalan lingkungan.

“Nah ketika pada lingkungannya dikenalkan anak gajah ini muncul tidak tenang sehingga di situlah maka ditenangkan oleh mahout dan perawat satwanya dan salah satunya adalah ketika menenangkan itu adalah perawatnya sendiri itu. Maka dia naik ke atasnya gajah untuk menenangkan. Setelah gajahnya tenang maka itu dia turun lagi dan berhenti,” ungkap Eri, Rabu (15/10).

Eri menambahkan langkah selanjutnya adalah meminta konfirmasi dari pihak BBKSDA dan TNWK untuk memastikan kondisi gajah serta kesesuaian tindakan pawang dengan prosedur konservasi.

“Maka ada dua yang disampaikan, yang pertama dari Way Kambas menyampaikan sejak usia dini gajah itu dapat dipersiapkan perkenalkan dengan lingkungannya, dengan perawat satwa. Kedua, dalam usia 3 atau 4 bulan maka gajah ini bisa diberikan pelatihan-pelatihan dengan 33 jenis yang dilakukan,” bebernya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, aktivitas pawang KBS dinilai masih dalam kategori pelatihan yang sesuai dengan ketentuan konservasi.

“(Juga) menyampaikan gajah dalam keadaan sehat, tidak ada perubahan perilaku atau stres,” katanya.