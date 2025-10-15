JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Wali Kota Eri Ungkap Hasil Investigasi Pawang Tunggangi Anak Gajah

Wali Kota Eri Ungkap Hasil Investigasi Pawang Tunggangi Anak Gajah

Rabu, 15 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Wali Kota Eri Ungkap Hasil Investigasi Pawang Tunggangi Anak Gajah - JPNN.com Jatim
Kebun Binatang Surabaya (KBS) buka suara terkait dugaan penyiksaan anak gajah bernama Rocky yang umurnya baru jalan dua tahun. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan tindakan pawang atau mahout yang sempat terekam menunggangi anak gajah di Kebun Binatang Surabaya (KBS) bukan merupakan bentuk penyiksaan terhadap satwa.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan pihaknya telah meminta klarifikasi dari manajemen KBS serta melibatkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) dan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) untuk melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil klarifikasi, tindakan pawang tersebut dilakukan dalam rangka perawatan satwa dan pengenalan lingkungan.

Baca Juga:

“Nah ketika pada lingkungannya dikenalkan anak gajah ini muncul tidak tenang sehingga di situlah maka ditenangkan oleh mahout dan perawat satwanya dan salah satunya adalah ketika menenangkan itu adalah perawatnya sendiri itu. Maka dia naik ke atasnya gajah untuk menenangkan. Setelah gajahnya tenang maka itu dia turun lagi dan berhenti,” ungkap Eri, Rabu (15/10).

Eri menambahkan langkah selanjutnya adalah meminta konfirmasi dari pihak BBKSDA dan TNWK untuk memastikan kondisi gajah serta kesesuaian tindakan pawang dengan prosedur konservasi.

“Maka ada dua yang disampaikan, yang pertama dari Way Kambas menyampaikan sejak usia dini gajah itu dapat dipersiapkan perkenalkan dengan lingkungannya, dengan perawat satwa. Kedua, dalam usia 3 atau 4 bulan maka gajah ini bisa diberikan pelatihan-pelatihan dengan 33 jenis yang dilakukan,” bebernya.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan tersebut, aktivitas pawang KBS dinilai masih dalam kategori pelatihan yang sesuai dengan ketentuan konservasi.

“(Juga) menyampaikan gajah dalam keadaan sehat, tidak ada perubahan perilaku atau stres,” katanya. 

Hasil investigasi pawang tunggangi anak gajah KBS, tidak ditemukan unsur penyiksaan hewano
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya Kebun Binatang Surabaya anak gajah KBS pawang tunggangi anak gajah Gajah KBS tunggangi anak gajah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU