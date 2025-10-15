Seluruh Jenazah Ambruknya Ponpes Al Khoziny Teridentifikasi, Total 63 Korban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak lima kantong jenazah terkahir korban tragedi Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo berhasil teridentifikasi, Rabu (15/8). Tuntas sudah proses identifikasi 67 kantong jenazah yang diterima di RS Bhayangkara.

Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes Khusnan Marzuki mengatakan total korban berjumlah 63 orang. Jumlah ini cocok dengan data ante mortem dihimpun oleh petugas.

“Sampai saat ini dari data ante mortem yang melaporkan orang hilang yaitu 63 korban hilang dan sudah teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang,” kata Khusnan saat konferensi pers di RS Bhayangkara, Rabu (15/10).

Dengan demikian, operasi DVI tim gabungan dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh korban akan diserahkan malam ini juga.

“Sudah selesai semuanya karena malam ini langsung kami serahkan ke keluarga sesuai dengan identitas yang sudah teridentifikasi begitu mas,” ujarnya.

Berikut 63 daftar korban Ponpes Al Khoziny yang berhasil teridentifikasi oleh tim DVI:

1. Maulana Alfan Ibrahimavic (15) – Laki-laki, alamat Pabean Cantikan, Surabaya

2. Muhammad Soleh (22) – Laki-laki, alamat Jalan Madura, Kabupaten Bangka Belitung