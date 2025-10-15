BGN Gelar Bimtek 700 Penjamah Pangan untuk Tingkatkan Kompetensi Keamanan Pangan

jatim.jpnn.com, TUBAN - Direktorat Penyedia dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Pangan di Kabupaten Tuban.

Kegiatan yang digelar dua hari mulai 11-12 Oktober 2025 di Hotel Lynn itu diikuti oleh 700 peserta.

Direktur Penyedia dan Penyaluran Wilayah II BGN Dr. Nurjaeni menyampaikan Bimtek ini merupakan langkah strategis BGN dalam memperkuat kompetensi tenaga pelaksana gizi di daerah serta memastikan seluruh proses penjamahan dan penyediaan pangan berjalan aman, higienis, dan sesuaistandar nasional.

Menurutnya, mereka merupakan garda terdepan dalampelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, mulai dari dapur pelayanan hingga distribusi pangan di lapangan.

“Keamanan pangan dimulai dari tangan-tangan penjamah pangan yang kompeten. Melalui kegiatan ini, BGN memastikan seluruh unsur pelaksana SPPG memahami prinsip higienitas, sanitasi, serta pengendalian risiko pangan di setiap tahap pelayanan,” ujar Nurjaeni.

Nurjaeni mengatakan melalui kombinasi teori dan praktik, peserta dilatih untuk mengidentifikasi risiko, melakukan tindakan pencegahan, serta menerapkan prosedur standar keamanan pangan di unit kerja masing-masing.

Materi yang disampaikan antara lain prinsip dasar keamanan pangan dan higienitas dapur, prosedur sanitasi penjamah makanan dan lingkungan kerja, pencegahan kontaminasi silang dan risiko mikrobiologi.

Kemudian, penanganan bahan pangan, penyimpanan, dan distribusi aman dan pemanfaatan Learning Management System (LMS) Penjamah Pangan sebagai media pembelajaran berkelanjutan.