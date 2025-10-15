Dukung Program Quick Win Presiden, Untag Surabaya Lakukan Cek Kesehatan Gratis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Puskesmas Menur menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Program tersebut merupakan bagian dari dukungan Untag terhadap program Quick Win Presiden RI di sektor kesehatan, yang berfokus pada upaya promotif dan preventif melalui deteksi dini kesehatan masyarakat.

Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula, kolesterol, asam urat, berat badan, hingga konsultasi kesehatan umum. Seluruh layanan diberikan oleh tenaga medis dari Fakultas Kedokteran Untag Surabaya dan Puskesmas Menur Kota Surabaya.

“Program ini mencakup seluruh lapisan usia, dari anak-anak hingga lansia. Kesehatan sangat penting untuk menunjang produktivitas dan kualitas hidup,” ujar Wakil Rektor II Untag Surabaya Supangat Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA, Rabu (15/10).

Supangat mengatakan kegiatan ini menjadi sarana bagi civitas akademika untuk mengetahui kondisi tubuh secara menyeluruh. Melalui proses screening kesehatan, peserta dapat mengetahui risiko penyakit sejak dini.

“Hasil pemeriksaan bisa diakses melalui aplikasi Satu Sehat milik Kementerian Kesehatan. Screening hari ini ibarat rapor kesehatan kita untuk satu tahun ke depan,” jelasnya.

Sementara itu, Penanggung Jawab Program dari Puskesmas Menur dr Deasy Ekayanti menjelaskan Untag Surabaya menjadi universitas pertama yang dikunjungi dalam program pemeriksaan kesehatan gratis ini.

“Program ini bagian dari kolaborasi antara Puskesmas Menur dan Fakultas Kedokteran Untag Surabaya untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat akademik,” ujarnya.