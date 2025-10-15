Raih Gelar Doktor Unair, Rico Tedyono Ciptakan Jembatan Dunia Industri & Akademik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tokoh muda inovatif Rico Tedyono meraih gelar Doktor dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya melalui disertasi bertajuk Leadership is Driving Factors: Financial Technology Effect in Rural Bank Performance – Multilevel Analysis.

Dalam penelitiannya, Rico menyoroti peran vital kepemimpinan dalam mendorong adopsi teknologi finansial (fintech) untuk memperkuat kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia.

Berbeda dari riset akademik pada umumnya, penelitian Rico berangkat dari praktik nyata di industri keuangan mikro. Dia terlibat langsung dalam transformasi digital BPR di berbagai daerah sebelum hasilnya dikembangkan menjadi riset ilmiah berskala internasional.

“Biasanya penelitian dimulai dari pencarian masalah, tetapi dalam kasus saya, justru solusi di lapangan menjadi dasar riset ini. Dunia industri menjadi laboratorium nyata untuk menguji teori dan praktik kepemimpinan di era digital,” ujar Rico dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10).

Proses penyusunan disertasi dilakukan intensif selama satu tahun, mencakup pengumpulan data di berbagai daerah hingga publikasi hasil penelitian di tiga jurnal internasional bereputasi Scopus Q1.

Rico mengatakan kepemimpinan adaptif dan visioner merupakan penggerak utama percepatan transformasi digital di sektor BPR. Ketika pemimpin memahami nilai strategis fintech, adopsi teknologi meningkat pesat dan berdampak langsung pada kinerja lembaga keuangan mikro.

“Fintech bukan hanya soal efisiensi transaksi, tetapi tentang keadilan ekonomi. Digitalisasi BPR membuka akses modal lebih luas bagi masyarakat kecil untuk tumbuh bersama,” katanya.

Sidang terbuka promosi doktor Rico dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pemimpin industri, di antaranya Prof Eka Sari Lorena Soerbakti, Jahja B Soenarjo, Prof Sujoko Efferin, dan Dr Ir Benny Lianto, serta tokoh lain seperti Dr Ferry Wirawan Tedja, Risa Santoso, Budiman Kusmanto, Dr Anggawira, Dr Peter Jacobs, dan Phillips Pangestu.