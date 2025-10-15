JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Razia di Rutan Kraksaan, Petugas Sita Sendok Logam hingga Korek Api Ilegal

Razia di Rutan Kraksaan, Petugas Sita Sendok Logam hingga Korek Api Ilegal

Rabu, 15 Oktober 2025 – 15:33 WIB
Razia di Rutan Kraksaan, Petugas Sita Sendok Logam hingga Korek Api Ilegal - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan menggeledah kamar warga binaan saat razia yang digelar di Rutan Kraksaan Probolinggo, Selasa (14/10/2025). ANTARA/HO-Rutan Kraksaan

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Petugas gabungan dari Rutan Kelas IIB Kraksaan bersama unsur TNI dan Polri menemukan sejumlah benda terlarang saat melakukan razia di beberapa blok hunian warga binaan, Rabu (15/10).

Kepala Rutan Kelas IIB Kraksaan Galih Setiyo Nugroho mengatakan kegiatan itu merupakan langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

“Razia ini sebagai bentuk komitmen kami menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari gangguan keamanan,” ujar Galih.

Baca Juga:

Dia menambahkan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, yang mendorong jajaran pemasyarakatan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum.

“Pelaksanaan razia ini bukti nyata kolaborasi antara petugas Rutan Kraksaan, TNI, dan Polri di Kabupaten Probolinggo,” tuturnya.

Dalam operasi gabungan tersebut, petugas memeriksa setiap lemari, tempat tidur, hingga area tersembunyi di blok hunian untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang disembunyikan.

Baca Juga:

Kepala Satuan Pengamanan Rutan Kraksaan M. Azis Yulianto menjelaskan, hasil penggeledahan menemukan beberapa barang yang tidak seharusnya berada di dalam kamar warga binaan.

“Dari hasil penggeledahan kami mengamankan tiga buah sendok logam, satu alat pencukur kumis, satu korek api ilegal, dan satu lembar ampelas. Semua barang langsung disita untuk mencegah penyalahgunaan,” kata Azis.

Petugas gabungan Rutan Kraksaan Probolinggo temukan benda terlarang dalam razia blok hunian warga binaan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Rutan Kraksaan Probolinggo razia rutan benda terlarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU