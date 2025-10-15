JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 68 Siswa Keracunan MBG, SPPG di Tulungagung Dihentikan

68 Siswa Keracunan MBG, SPPG di Tulungagung Dihentikan

Rabu, 15 Oktober 2025 – 14:31 WIB
68 Siswa Keracunan MBG, SPPG di Tulungagung Dihentikan - JPNN.com Jatim
Dok - Petugas mengambil sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan makan bergizi gratis (MBG) di SPPG Desa Tanggung, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (13/10/2025). ANTARA FOTO/Destyan

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dihentikan sementara setelah puluhan siswa mengalami gangguan pencernaan usai menyantap hidangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung Ana Septi Saripah menjelaskan, penghentian sementara dilakukan sebagai langkah antisipasi sambil menunggu hasil uji laboratorium dan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

“Seluruh sampel makanan dan swab penjamah sudah kami kirim ke laboratorium, termasuk ke BBLK Surabaya dan RSUD dr. Iskak. Kami masih menunggu hasilnya untuk memastikan sumber gangguan pencernaan itu,” kata Ana, Selasa (14/10).

Baca Juga:

Sebanyak 68 siswa dari SMPN 1 Boyolangu dan SDN 1 Tanggung dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengikuti kegiatan MBG pada Senin (13/10).

Dari jumlah itu, 63 siswa dirawat di puskesmas, sementara lima lainnya dirujuk ke RSUD dr. Karneni Campurdarat.

“Hingga hari ini, sebagian besar siswa sudah membaik. Sebanyak 59 siswa telah diperbolehkan pulang, dan delapan lainnya masih menjalani perawatan,” ujarnya.

Baca Juga:

Ana menambahkan seluruh biaya pengobatan dan perawatan korban akan ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Mekanismenya masih menunggu dari BGN,” katanya.

Dinkes Tulungagung menghentikn sementara dapur MBG di Campurdarat setelah 68 siswa alami keracunan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   makan bergizi gratis keracunan MBG keracunan mbg tulungagung sppg dihentikan bblk surabaya Dinkes Tulungagung sppg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU