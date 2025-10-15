Kronologi Honda Jazz Kecelakaan Berujung Terbakar Tewaskan 2 Orang di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobil Honda Jazz bernopol L 1361 CBD mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 26, Surabaya atau di depan Kantor Samsat Manyar, Rabu (15/10).

Kecelakaan tunggal yang terjadi pukul 03.44 WIB itu menewaskan dua orang dan satu orang luka bakar serius.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Surabaya Iptu Suryadi mengatakan kendaraan itu dikemudikan oleh DP warga Bubutan dengan dua penumpang wanita bernama MS dan RA.

Dia menjelaskan kronologi kecelakaan maut itu bermula dari mobil yang melaju dari arah timur menuju barat. Setibanya di lokasi keadaan menabrak tiga pohon yang ada di pinggir jalan.

“Setelah menabrak pohon, terjadi kebakaran dengan posisi akhir mobil menghadap ke timur,” jelas Suryadi.

Api makin membesar dan membuat ketiga korban terlambat untuk menyelamatkan diri. Pengemudi berinisial DP dan penumpangnya MS dinyatakan tewas di lokasi kejadian.

Adapun penumpang lainnya RA mengalami luka bakar berat. Dia telah dilarikan ke RSU dr Soetomo untuk mendapatkan perawatan intensif.

Suryadi menyebut kecelakaan itu diduga disebabkan oleh pengemudi yang kurang konsentrasi akibat pengaruh alkohol.