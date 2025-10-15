JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Program Sekolah Budaya, Komitmen Ubah Wajah Pendidikan Anak di Gang Dolly Surabaya

Program Sekolah Budaya, Komitmen Ubah Wajah Pendidikan Anak di Gang Dolly Surabaya

Rabu, 15 Oktober 2025 – 12:37 WIB
Program Sekolah Budaya, Komitmen Ubah Wajah Pendidikan Anak di Gang Dolly Surabaya - JPNN.com Jatim
Fakultas Psikologi Unesa, bersama Binar Community dan Tim Pandawa, RW XII Kampung Dolly, Pertamina Foundation, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Surabaya, membuka Sekolah Budaya Anak Gang Dolly Surabaya, Minggu (12/10). Foto: Humas Unesa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Psikologi Unesa bersama Binar Community dan Tim Pandawa, RW XII Kampung Dolly, Pertamina Foundation, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Surabaya, membuka Sekolah Budaya Anak Gang Dolly Surabaya, Minggu (12/10).

Dibuka di Aula Pasar Burung Gang Dolly, program tersebut akan berlangsung selama tiga bulan ke depan, dengan kegiatan belajar rutin setiap hari Sabtu, melibatkan 35 anak binaan sebagai peserta utama.

Dosen Fakultas Psikologi Unesa Fitrania Maghfiroh mengatakan Sekolah Budaya Anak Gang Dolly akan mengubah wajah pendidikan anak-anak di kawasan marginal, yang notabene Eks Lokalisasi.

Baca Juga:

“Ini menjadi langkah nyata dalam mendukung pendidikan karakter, dan pemberdayaan anak-anak di kawasan tersebut, melalui pendekatan berbasis budaya, yang relevan dan menyentuh aspek psikologis anak,” ujar Fitrania.

Hal senada juga disampaikan Perwakilan Tim Pandawa, Faiz Chisshomudhin.

Dia menyampaikan program ini mengusung konsep Culture-Based Learning dengan mengintegrasikan nilai-nilai tokoh wayang Pandawa seperti Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, sebagai landasan kurikulum pendidikan karakter.

Baca Juga:

“Anak-anak diajak untuk memahami nilai kepemimpinan, keberanian, kreativitas, kejujuran, dan rasa saling menghargai, sekaligus mengenal budaya lokal yang lekat dengan kehidupan mereka,” jelas Faiz.

Wakil Presiden Binar Community sekaligus Sekretaris Program Rifda Haura Fathina Besri menambahkan, inisiatif ini berawal dari hasil observasi langsung mahasiswa, terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan Gang Dolly.

Unesa luncurkan program Sekolah Budaya untuk anak yang tinggal di gang Dolly
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   UNESA Sekolah budaya Unesa sekolah budaya gang dolly gang dolly surabaya berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU