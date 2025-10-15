Honda Jazz Kecelakaan Berujung Terbakar Tewaskan 2 Orang Diduga Karena Pengaruh Alkohol

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan tunggal melibatkan mobil Honda Jazz bernomor polisi L 1361 CBD terjadi di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 26 Surabaya atau depan Kantor Samsat Manyar, Rabu (15/10).

Kecelakaan yang terjadi pukul 03.44 WIB itu menyebabkan mobil mengalami kebakaran. Sebanyak dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Surabaya Iptu Suryadi menjelaskan mobil tersebut dikemudikan oleh DP warga Bubutan dengan dua penumpang wanita bernama MS dan RA.

Mulanya, mobil tersebut melaju dari arah timur ke barat sesampainya di lokasi menabrak tiga pohon yang ada di pinggir jalan.

“Kemudian terjadi kebakaran, dengan posisi akhir mobil menghadap ke timur,” kata Suryadi.

Nahasnya, kobaran api yang begitu cepat membuat ketiganya telat untuk menyelamatkan diri. Sopir mobil DP dan penumpangnya MS dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

Sementara itu, RA mengalami luka bakar berat dan masih dalam kondisi hidup sehingga dilarikan ke RSU dr Soetomo Surabaya.

“Pengebab kecelakaan kurang konsentrasi karena pengaruh alkohol,” jelasnya.