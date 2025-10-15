Tragis! Honda Jazz Kecelakaan Berujung Terbakar di Surabaya, 2 Orang Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Honda Jazz putih bernopol L 1361 CBD terbakar di kawasan Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 1, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Rabu (15/10) dini hari.

Insiden yang diduga dipicu kecelakaan lalu lintas itu menewaskan dua orang dan melukai satu penumpang lainnya.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Wasis Sutikno mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 03.44 WIB.

“Api sudah membesar saat petugas tiba di lokasi. Pemadaman dilakukan cepat dan api dipadamkan pada pukul 03.53 WIB,” ujar Wasis.

Petugas kemudian melakukan pendinginan dan pembersihan area dari pecahan kaca dan sisa material yang terbakar.

Dua korban dilaporkan tewas di lokasi masing-masing berinisial DP dan RA, sedangkan satu korban lain MS mengalami patah tulang dan telah dirujuk ke RSU dr Soetomo Surabaya untuk perawatan intensif.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menduga kecelakaan yang berujung kebakaran mobil itu dipicu oleh minuman beralkohol yang dikonsumsi para korban sebelum kejadian.

“Setelah api padam, petugas melakukan penggelontoran karena banyak pecahan kaca di sekitar lokasi mobil yang terbakar,” kata Wasis.