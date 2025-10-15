Cuaca Malang Hari Ini, Paginya Gerimis, Siang-Malam Cerah dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (15/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Ngantang, Pujon, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Pujon berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Kasembon, Pagak, dan Pujon berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.