Cuaca Malang Hari Ini, Paginya Gerimis, Siang-Malam Cerah dan Berangin

Rabu, 15 Oktober 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (15/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan. 

Sore dan malam cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Ngantang, Pujon, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Pujon berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah  berawan.

Malamnya Kasembon, Pagak, dan Pujon berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Cerah hingga gerimis di sejumlah kawasan.
