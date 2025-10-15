Cuaca Surabaya Hari Ini, Cerah & Cerah Berawan, Siang Panas Menyengat Suhu 37 Derajat
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (15/10).
Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Sore dan malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-37 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 26-27 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.
Masyarakat diimbau membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
