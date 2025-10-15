Cuaca Jawa Timur 15 Oktober 2025, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (15/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso, Kediri, Kota Kediri, Pasuruan, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Situbondo berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Jember, Kota Batu, Pacitan, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Jember, Kota Batu, Pacitan, Situbondo, dan Trenggalek masih berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 14-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 23-29 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)