Update Identifikasi Korban Ponpes Al Khoziny, Total Jadi 58, Sisa 5 Jenazah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Disaster Victim Identification (DVI) gabungan kembali mengidentifikasi empat kantong jenzah dari ambruknya Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

Empat kantong jenazah yang diidentifikasi itu adalah tiga korban dan satu body part sehingga total korban yang telah teridentifikasi 58 korban dari 67 data ante mortem yang diterima.

Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes M Khusnan Marzuki mengatakan satu body part yang diidentifikasi itu milik korban selamat bernama Nur Ahmad Ramatulloh.

“Body part yang teridentifikasi itu bagian tubuh Nur Ahmad yang diamputasi di lokasi. Jadi, nanti tergantung keluarganya apakah nanti diambil atau kami yang mengirim ke sana. Ini kan orangnya masih hidup juga. Jadi, sudah teridentifikasi,” kata Khusnan saat konferensi pers di RS Bhayangkara, Selasa (14/10).

Dengan demikian, tersisa lima kantong jenazah yang masih belum teridentifikasi dari 67 kantong yang diterima di RS Bhayangkara.

“Masih tersisa lima orang yang belum ditemukan. Masih menunggu hasil DNA yang telah dikirim,” katanya.

Baca Juga: Cak Imin Ungkap Alasan Pemerintah Bantu Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny

Berikut 58 daftar korban Ponpes Al Khoziny yang berhasil teridentifikasi oleh tim DVI:

Data jenazah korban gedung ambruk Pondok Pesantren Al Khoziny yang telah teridentifikasi: