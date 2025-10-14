JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Update Identifikasi Korban Ponpes Al Khoziny, Total Jadi 58, Sisa 5 Jenazah

Update Identifikasi Korban Ponpes Al Khoziny, Total Jadi 58, Sisa 5 Jenazah

Selasa, 14 Oktober 2025 – 22:05 WIB
Update Identifikasi Korban Ponpes Al Khoziny, Total Jadi 58, Sisa 5 Jenazah - JPNN.com Jatim
Tim DVI Polda Jatim mengumumkan data terbaru hasil identifikasi korban teagedi Ponpes Al Khoziny, Selasa (14/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Disaster Victim Identification (DVI) gabungan kembali mengidentifikasi empat kantong jenzah dari ambruknya Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

Empat kantong jenazah yang diidentifikasi itu adalah tiga korban dan satu body part sehingga total korban yang telah teridentifikasi 58 korban dari 67 data ante mortem yang diterima.

Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes M Khusnan Marzuki mengatakan satu body part yang  diidentifikasi itu milik korban selamat bernama Nur Ahmad Ramatulloh.

Baca Juga:

“Body part yang teridentifikasi itu bagian tubuh Nur Ahmad yang diamputasi di lokasi. Jadi, nanti tergantung keluarganya apakah nanti diambil atau kami yang mengirim ke sana. Ini kan orangnya masih hidup juga. Jadi, sudah teridentifikasi,” kata Khusnan saat konferensi pers di RS Bhayangkara, Selasa (14/10).

Dengan demikian, tersisa lima kantong jenazah yang masih belum teridentifikasi dari 67 kantong yang diterima di RS Bhayangkara.

“Masih tersisa lima orang yang belum ditemukan. Masih menunggu hasil DNA yang telah dikirim,” katanya.

Baca Juga:

Berikut 58 daftar korban Ponpes Al Khoziny yang berhasil teridentifikasi oleh tim DVI:

Data jenazah korban gedung ambruk Pondok Pesantren Al Khoziny yang telah teridentifikasi:

Daftar 58 korban meninggal ambruknya Ponpes Al Khoziny yang telah teridentifikasi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polda Jatim DVI Polda Jatim ponpes al Khoziny korban ponpes al khoziny identifikasi korban ponpes al khoziny

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU