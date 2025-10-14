Gegara Masalah Sepele, Pria di Ngawi Kalap Aniaya & Sebabkan Beberapa Warga Terluka

jatim.jpnn.com, NGAWI - Pria bernama Slamet (35) warga Desa Waruk Tengah, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, gelap mata menganiaya beberapa warga setempat.

Kapolsek Pangkur AKP Nur Hidayat mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi pada Senin (13/10), sekira pukul 16.45 WIB. Saat itu pelaku tiba tiba emosi, lalu mengamuk dan menyerang tiga warga.

“Pelaku menganiaya warga setempat dan merobohkan sebuah sepeda motor. Bahkan kepala desa yang mencoba menenangkan pelaku, ikut jadi korban,” ungkap Hidayat, Selasa (14/10).

Akibat perbuatan pelaku, para korban terpaksa dilarikan ke puskesmas guna perawatan lebih lanjut lantaran mengalami luka memar, di bagian wajah.

"Diduga karena permasalahan sepele pada anggota keluarga dan saudara yang bersangkutan,” jelasnya.

Menurutnya, pelaku juga dikenal sebagai orang yang mudah emosi, dan temperamental, serta masih berstatus belum menikah.

“Pada saat pelaku coba diamankan, sempat pura pura pingsan. Namun, pelaku berhasil kami bawa,” jelasnya.

Saat ini, tiga warga dan satu kepala desa yang menjadi korban kekerasan pelaku, telah dimintakan visum, untuk penyelidikan lebih lanjut.