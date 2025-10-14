Marak Isu Prostitusi di Eks Lokalisasi Moroseneng, Eri Klaim Penjagaan Dilakukan Rutin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak seluruh warga sekitar untuk ikut melakukan pengawasan terhadap dugaan praktik prostitusi tereselubung yang dilakukan di kawasan eks lokalisasi Moroseneng.

Eri mengeklaim telah melakukan upaya penjagaan setiap malam di kawasan tersebut. Petugas juga telah disiagakan di setiap pos

"Jadi, kami melakukan penjagaan, mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB. Penjagaan dilakukan berkeliling ya, ada pos-pos yang kita buat untuk menjaga wilayah tersebut,” kata Eri.

Selain mengajak warga, Eri juga melibatkan tokoh agama untuk melakukan pengawasan.

"Kami mengajak tokoh masyarakat, kami ajak kepolisian untuk informasikan. Sebenarnya di situ ada tidak praktik seperti itu," ujarnya.

"Biar tidak ada fitnah, sekarang di tempat-tempat itu ada pos. Makanya saya minta untuk jaga di sana supaya bisa membuktikan ada tidaknya aktivitas seperti itu," imbuh dia.

Eri juga menginstruksikan pemanfaatan rumah-rumah yang telah dibeli oleh Pemkot untuk kegiatan positif bagi seluruh warga.

"Rumah-rumah yang dibeli tadi itu maka saya minta untuk dijadikan tempat-tempat kegiatan. Jadi, ya kegiatan anak muda, posko Karang Taruna, apa-apa. Jadi, kan rame. Kalau rame kan tidak mungkin ada kegiatan (prostitusi) itu," tuturnya. (mcr23/jpnn)