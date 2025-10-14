Gas Elpiji Meledak di Magetan, Pasutri Lansia Luka Bakar Serius

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Pasangan suami istri lanjut usia bernama Ramelan (80) dan Suwarni (75) asal Kecamatan/Kabupaten Magetan dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka bakar serius, Selasa (14/10).

Luka bakar yang dialami itu disebabkan ledakan tabung gas elpiji 3 kilogram di rumahnya saat mereka memasak di dapur.

Kapolsek Magetan Kota AKP Ika Wardani menjelaskan insiden itu terjadi sekitar puku 03.30 WIB. Ledakan elpiji diduga karena ada kebocoran.

“Kebocoran gas diduga akibat pemasangan regulator yang tidak tepat sehingga terjadi ledakan,” kata Ika.

Suara ledakan mengejutkan masyarakat setempat. Ketua RW yang hendak menunaikan salat subuh, langsung mengecek lokasi kejadian.

“Ketika diperiksa, kondisi rumah sudah hancur, terutama bagian dapur, kedua korban mengalami luka bakar parah hingga 70 persen, di sekujur tubuh dan sudah tergeletak,” bebernya.

Ketua RW bersama warga segera mengevakuasi korban untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari hasil olah TKP sementara, polisi menduga api muncul saat kompor dinyalakan, kemudian memicu gas yang sudah bocor di dapur.

“Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp10 juta. Warga lebih berhati-hati saat menggunakan tabung LPG, terutama ketika memasang regulator. Selalu memeriksa kondisi tabung gas dan selang sebelum digunakan. Jangan menyalakan api jika mencium bau gas,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)