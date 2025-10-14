Cak Imin Ungkap Alasan Pemerintah Bantu Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan alasan pemerintah harus membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk beberapa waktu lalu, menggunakan anggaran negara (APBN).

Menurut Muhaimin, atau yang akrab disapa Cak Imin, bantuan itu merupakan tanggung jawab moral dan konstitusional negara dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi para santri selama menuntut ilmu.

"Pertama, bagi pemerintah yang paling penting adalah perlindungan rasa aman, nyaman buat belajar itu kewajiban pemerintah. Itu wujud kehadiran pemerintah," kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10).

Cak Imin menyatakan penggunaan APBN bukan berarti mengesampingkan proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan kelalaian pihak tertentu dalam peristiwa tersebut.

"Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah, soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tetapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara," ujarnya.

Dia menjelaskan alasan penggunaan dana APBN, yakni agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat tanpa menunggu proses hukum selesai.

"Teman-teman yang mengkritik pesantren kenapa kok dibantu, perlu dicatat pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah," ungkapnya.

Dia menambahkan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap pesantren karena lembaga tersebut sudah menjadi bagian penting dari masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka.