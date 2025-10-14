JPNN.com

Selasa, 14 Oktober 2025 – 15:03 WIB
Angin Kencang Terjang Pamekasan, 21 Bangunan Rusak & 6 Warga Luka-Luka - JPNN.com Jatim
Tim Gabungan BPBD dan TNI melakukan evakuasi korban angin kencang di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Senin (13/10/2025) malam. ANTARA/HO-BPBD Pamekasan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Bencana angin kencang melanda Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Senin (13/10) sore. Peristiwa itu menyebabkan 21 bangunan rusak dan enam warga mengalami luka-luka.

"Kejadiannya sore sekitar pukul 15.30 WIB dan hingga malam tim masih berada di lokasi bencana melakukan evakuasi," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pamekasan Ackhmad Dhofir Rosyidi, Senin (13/10).

Dia menjelaskan kerusakan bangunan tersebar di lima dusun, yakni Glugur II, Jati Jajar, Tek Klampok II, Naga Sari, dan Prapatan I.

Di Dusun Tek Klampok II, sebuah musala berukuran 5x7 meter milik warga bernama Muhaji roboh total akibat terpaan angin.

Beberapa rumah di dusun yang sama juga mengalami rusak ringan, termasuk milik Syafi’e, Mohtar, Sai’mah, Mat Badri, dan Aminullah.

Kerusakan berat juga terjadi di Dusun Naga Sari. Dapur rumah milik Hadori ambruk total, sementara sejumlah rumah lain rusak di bagian atap.

Adapun di Dusun Glugur II dan Jati Jajar, beberapa rumah warga rusak ringan akibat atap asbes beterbangan, sedangkan di Dusun Prapatan I, kerusakan menimpa rumah dan tempat usaha milik empat warga.

Akibat kejadian itu, enam warga mengalami luka-luka. Mereka adalah Moh Haji (luka di kepala), Yuliati (memar), Mukhtar Rosi (luka di tangan), Hotimah (luka di lutut), Moh Munir (patah tulang), dan Isarotul (10) yang mengalami memar.

Sumber Antara
