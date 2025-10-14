Hajatan Sobat Ambyar Jadi Ajang Konsolidasi dan Perayaan Budaya Pop Jawa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepergian seniman kondang Didi Kempot ternyata tidak mengurangi antusiasme masyarakat, dalam mencintai aliran musik Pop Jawa.

Kenangan karya-karya The Godfather of Broken Heart, julukan Didi Kempot, tetap eksis di mata fans setianya, bahkan mereka tetap menggandrungi lagu Lord Didi Kempot, yang tutup usia pada 2020 silam.

Demi menghidupkan kenangan Didi Kempot, para Sad Boys dan Sad Girls akan menggelar acara Hajatan Sobat Ambyar yang dimulai di Surabaya.

Di Surabaya acara dikemas dengan joget bareng Mas Bondit, penampilan DJ Juan Monty, dan dihantar MC penuh talenta dari Solo, Richele, Minggu (12/10).

Presiden Sobat Ambyar Jarkiyo menjelaskan, acara yang dikemas dalam bentuk Kopdar dan Karaoke Bareng, adalah salah satu cara awal untuk lebih dekat dengan para Sad Boys dan Sad Girls, yang tersebar di berbagai daerah.

“Hajatan Sobat Ambyar bukan acara yang tiba-tiba muncul. Tetapi bukti dari perjalanan panjang para penyuka dan pemerhati pop Jawa yang telah lama ada, bahkan jauh sebelum Didi Kempot meninggal dunia,” ujar Jarkiyo.

Pria asli Solo itu menambahkan acara tersebut akan digelar Desember 2025 dimulai di Jawa Timur, tepatnya Kediri dan Jember, menyusul Jawa Tengah hingga kemungkinan berakhir di Jabodetabek.

Dia juga mengakui, pertumbuhan Sobat Ambyar di berbagai daerah yang begitu cepat memicu Sobat Ambyar untuk segera memantapkan pergerakannya yang selama ini lebih banyak berada di balik layar.