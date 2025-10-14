Angin Kencang Sebabkan Pohon Tumbang Menimpa Sejumlah Kendaraan di Unej

jatim.jpnn.com, JEMBER - Sejumlah pohon tumbang menimpa kendaraan dan area parkir di lingkungan Universitas Jember (Unej) akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah setempat pada Senin (13/10) sore.

Wakil Ketua Tim Kerja Humas Unej Iim Fahmi Ilman mengatakan, sedikitnya ada lima titik lokasi di dalam kampus yang terdampak, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Pohon tumbang di Fakultas Hukum Unej menimpa tempat parkir dosen/karyawan, sehingga atap parkiran menimpa beberapa motor hingga mengalami kerusakan seperti lecet, spion lepas dan sebagainya," kata Iim.

Selain di Fakultas Hukum, pohon tumbang juga terjadi di pertigaan Unit Penunjang Akademik (UPA) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hingga menutup akses jalan di depan gedung tersebut.

"Kami juga mendapatkan informasi bahwa pohon tumbang juga terjadi di area Rusunawa Putra dan di timur atau belakang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)," ujarnya.

Sementara itu, satu pohon besar di depan Fakultas MIPA tumbang dan menimpa kabel listrik hingga menutup akses jalan di sekitar kampus.

"Kami mengimbau mahasiswa dan karyawan Unej tetap berhati-hati saat hujan deras disertai angin kencang, sebaiknya tidak melintas di jalan karena dikhawatirkan ada pohon tumbang," tuturnya.

Sementara itu, BPBD Kabupaten Jember melaporkan hujan deras dan angin kencang pada Senin sore juga menyebabkan dua orang meninggal dunia di Kelurahan Sumbersari, serta puluhan pohon tumbang di beberapa kecamatan lain seperti Patrang, Kaliwates, dan Ajung.