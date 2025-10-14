JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 2 Warga Jember Tewas Tertimpa Pohon Bambu Saat Angin Kencang

2 Warga Jember Tewas Tertimpa Pohon Bambu Saat Angin Kencang

Selasa, 14 Oktober 2025 – 12:37 WIB
2 Warga Jember Tewas Tertimpa Pohon Bambu Saat Angin Kencang - JPNN.com Jatim
Petugas berusaha mengevakuasi dua korban di dalam kandang ternak yang ambruk tertimpa serumpun bambu akibat angin kencang di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Senin (13/10/2025) sore. ANTARA/Hamka Agung

jatim.jpnn.com, JEMBER - Bencana angin kencang disertai hujan deras melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jember, Senin (13/10) sore. Sebanyak dua orang dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa pohon bambu di Kecamatan Sumbersari.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Wahyudi Hidayat mengatakan dua korban meninggal ialah Siaman (64) dan Saiful Rohman (29) warga Jalan Jawa VII, Kelurahan Sumbersari.

"Kedua korban saat kejadian berada di kandang ternak miliknya. Namun, akibat hujan deras dan angin kencang menyebabkan serumpun pohon bambu roboh menimpa kandang ternak tersebut," kata Wahyudi.

Baca Juga:

Petugas BPBD bersama TNI, Polri, Tagana, sukarelawan, dan warga langsung mengevakuasi kedua korban dari reruntuhan bangunan kandang. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Selain menelan korban jiwa, hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan banyak pohon tumbang di sejumlah titik, di antaranya Jalan Letjen Panjaitan, Letjen S. Parman, dan kawasan kampus Universitas Jember (Unej).

Peristiwa serupa juga terjadi di Kecamatan Kaliwates, Patrang, dan Ajung, di mana pohon tumbang menimpa rumah warga dan menutup akses jalan.

Baca Juga:

"Kami masih melakukan asesmen dan pendataan di sejumlah lokasi yang terdampak bencana angin kencang yang tersebar di beberapa titik di Jember," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Sumbersari Kompol Suhartanto mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.

Dua warga Sumbersari, Jember, tewas tertimpa pohon bambu saat angin kencang dan hujan deras melanda wilayah tersebut pada Senin sore.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   angin kencang pohon tumbang cuaca ekstrem BPBD Jember angin kencang jember warga tertimpa pohon

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU