2 Warga Jember Tewas Tertimpa Pohon Bambu Saat Angin Kencang

jatim.jpnn.com, JEMBER - Bencana angin kencang disertai hujan deras melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jember, Senin (13/10) sore. Sebanyak dua orang dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa pohon bambu di Kecamatan Sumbersari.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Wahyudi Hidayat mengatakan dua korban meninggal ialah Siaman (64) dan Saiful Rohman (29) warga Jalan Jawa VII, Kelurahan Sumbersari.

"Kedua korban saat kejadian berada di kandang ternak miliknya. Namun, akibat hujan deras dan angin kencang menyebabkan serumpun pohon bambu roboh menimpa kandang ternak tersebut," kata Wahyudi.

Petugas BPBD bersama TNI, Polri, Tagana, sukarelawan, dan warga langsung mengevakuasi kedua korban dari reruntuhan bangunan kandang. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Selain menelan korban jiwa, hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan banyak pohon tumbang di sejumlah titik, di antaranya Jalan Letjen Panjaitan, Letjen S. Parman, dan kawasan kampus Universitas Jember (Unej).

Peristiwa serupa juga terjadi di Kecamatan Kaliwates, Patrang, dan Ajung, di mana pohon tumbang menimpa rumah warga dan menutup akses jalan.

"Kami masih melakukan asesmen dan pendataan di sejumlah lokasi yang terdampak bencana angin kencang yang tersebar di beberapa titik di Jember," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Sumbersari Kompol Suhartanto mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.