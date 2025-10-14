Puluhan Siswa SMP di Tulungagung Keracunan Seusai Makan MBG, 4 Dirujuk ke RS

JPNN.com

Selasa, 14 Oktober 2025 – 11:36 WIB
Sejumlah siswa korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) dirawat di Puskesmas Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (13/10/2025). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Puluhan siswa SMPN 1 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setelah diduga keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan di sekolah pada Senin (13/10).

Kapolsek Boyolangu AKP Tarmadi mengatakan kejadian bermula sekitar pukul 10.30 WIB saat sejumlah siswa mulai mengeluh sakit perut, menggigil, pusing, dan muntah setelah makan siang yang disediakan dalam program MBG.

Hingga sore, total 43 siswa menjalani perawatan di Puskesmas Boyolangu dan empat siswa dirujuk ke RSUD dr. Karneni Campurdarat.

"Dugaan sementara penyebabnya berasal dari ayam atau irisan tomat dalam menu MBG yang kondisinya sudah tidak segar," kata Tarmadi,” ujar Tarmadi.

Polisi telah mengamankan sampel makanan dan muntahan korban untuk diperiksa di laboratorium.

Sementara itu, Camat Boyolangu Eko Knis menjelaskan bahwa makanan MBG tersebut dikirim oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanggung, Kecamatan Campurdarat.

"Sebelumnya, SMPN 1 Boyolangu mendapat suplai MBG dari SPPG Desa Pojok. Ini pertama kalinya dari SPPG Tanggung," ujarnya.

Hingga malam, seluruh korban dalam pengawasan tenaga medis, sedangkan petugas gabungan dari Dinas Kesehatan dan kepolisian masih menelusuri penyebab pasti kasus tersebut. (antara/mcr12/jpnn)

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
