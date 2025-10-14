Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Gerimis, Siang Sampai Malam Cerah Hingga Berawan

JPNN.com

Selasa, 14 Oktober 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (14/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malamnya cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dampit, Pujon, Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siang dan sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Kepanjen, Ngantang, dan Sumberpucung berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Cerah hingga gerimis di sejumlah kawasan.
