Perkuat Kapasitas Fakultas & Prodi Kesehatan, Unusa Gandeng Universitas Asal Turki

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menjalin MoU dengan Universitas Swasta Asal Ankara Turki, Lokman Hekim University (LHU), di Kantor PBNU Jakarta, Senin siang (13/10).

Penandatanganan kerja sama internasional disaksikan oleh Ketua LPTNU PB NU, Prof Ainun Naim, Rektor Unusa, Prof Dr Ir Achmad Jazidie., M.Eng dan Rektor LHU, Prof Dr. Fatih Gültekin.

Prof Jazidie mengatakan kerja sama ini dalam upaya memperkuat kapasitas Fakultas, dan Program Studi di Unusa yang bergerak di bidang kesehatan.

“Mulai dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan dan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, serta Prodi-Prodi yang ada di dalamnya,” ujar Prof Jazidie.

Prof Jazide menjelaskan LHU berdiri tahun 2017 oleh Sevgi Foundation di Ankara, Turki.

Fokus utama universitas tersebut adalah pendidikan kesehatan meliputi Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Olahraga, dan Sekolah Vokasional Layanan Kesehatan.

"LHU memiliki fasilitas klinik dan rumah sakit pendidikan yang memadai, termasuk Rumah Sakit Universitas dan Pusat Penelitian, serta Rumah Sakit Pengajaran/Praktik yang mendukung pelatihan klinis dan praktik langsung mahasiswa,” jelasnya.

LHU juga memiliki salah satu fasilitas utama yang bernama Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi. Sejak 1 Januari 2020, fasilitas tersebut berstatus rumah sakit universitas untuk Pendidikan dan Penelitian.