Kecelakaan Beruntun di Madiun Libatkan 3 Pemotor, 1 Luka Berat

jatim.jpnn.com, MADIUN - Sebanyak tiga kendaraan roda dua terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Ponorogo–Madiun, tepatnya di Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Senin (13/10).

Adapun tiga sepeda motor yang terlibat antara lain Honda AE 5172 DU yang dikendarai Soffan Abdillah Halim, Honda AE 2805 C yang dikendarai Baihaqi Daffa Arifqi (21) dan Honda AE 4613 WW yang dikendarai Muhammad Alfy Bahrul Ilmi (18).

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Madiun Iptu Roni Susanto menjelaskan kejadian itu bermula saat pengendara motor Soffan melaju dari arah utara ke selatan.

Soffan hendak menyalip pengendara motor Baihaqi dari sisi kanan. Namun, jternyata tidak cukup aman untuk mendahului.

“Akibatnya kedua kendaraan itu bersenggolan hingga Soffan terjatuh dan terpental ke arah kanan,” jelas Roni.

Nahasnya, Soffan menabrak sepeda pengendara moto Muhammad Alfy Bahrul Ilmi (18) berboncengan dengan Fariz Fadilla Alkholifi dari arah berlawanan.

Akibat kejadian itu, Soffan mengalami luka berat, sedangkan dua pengendara motor dari arah selatan mengalami luka ringan.

Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.