Polisi Ungkap Penyebab Kematian Tersangka Pencurian Hewan di Lumajang

Senin, 13 Oktober 2025 – 16:37 WIB
Warga Desa Wurung, Kecamatan Randuagung menggeruduk Polres Lumajang pertanyakan penyebab kematian tersangka pencurian hewan Rudi, Minggu (12/10) malam. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Polres Lumajang mengungkapkan penyebab meninggalnya tersangka pencurian hewan bernama Rudi pada Minggu (12/10) akibat kondisi kesehatannya yang menurun.

Pernyataan ini disampaikan seusai warga Desa Wurung, Kecamatan Randuagung menggeruduk Polres Lumajang yang mempertanyakan penyebab kematian Rudi.

Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Untoro menjelaskan tersangka ditangkap atas Laporan Polisi nomer B13/VIII/2024/ 28 Agustus 2024 Polres Lumajang.

Rudi disebut hendak kabur saat akan ditangkap sehingga polisi memberikan tindakan tegas terukur pada Sabtu (11/10). Setelah ditangkap, Rudi di tempatkan di ruang tahanan.

Kemudian, pada Minggu (12/10) pagi, kondisi kesehatan tersangka menurun. Dia mengeluh mual.

"Hari Minggu tadi pagi tersangka mengeluh mual, dilakukan penanganan oleh penjaga tahanan, kemudian dikasih makan dan rasa mualnya hilang," kata Rudi.

Namun, tidak lama setelah itu, Rudi kembali merasa sakit hingga petugas memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit.

"Tersangka mengeluh lagi dan dibawa ke RS Bhayangkara. Untuk dugaan pihak keluarga menyatakan seperti itu dan untuk Polri dibawa ke rumah sakit umum untuk dilakukan autopsi nanti menunggu dari rumah sakit," jelasnya.

