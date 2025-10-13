Pemkot Panggil KBS Soal Anak Gajah Rocky yang Ditunggangi untuk Latihan & Perawatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya bakal memanggil manajemen Kebun Binatang Surabaya (KBS) untuk meminta penjelasan terkait anak gajah Rocky berumur satu tahun yang ditunggangi untuk pelatihan dan perawatan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan dirinya telah menginstruksikan agar Asisten II Pemkot Surabaya dan Inspektorat turun tangan untuk menangani hal ini.

“Jadi, kami belum mendapatkan laporannya, ya, tetapi kami sudah meminta asisten II melakukan klarifikasi, untuk melakukan evaluasi. Apakah umur gajah segitu bisa ditumpangi atau tidak atau boleh dimanfaatkan apa tidak. Ini masih juga pemeriksaan di inspektorat. Nanti kami bawa hasilnya, ya,” kata Eri di Graha Sawunggaling, Senin (13/10).

Eri mengaku baru mengetahui ada anak gajah yang bisa ditunggangi. Maka dari itu, agar semua jelas dibutuhkan penjelasan oleh ahli dan pihak manajemen.

“Iya, baru pertama kali ini, tetapi sebenarnya aturan ini diperbolehkan apa tidak kita lihat,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, KBS buka suara terkait dugaan penyiksaan anak gajah bernama Rocky yang umurnya baru jalan 2 tahun.

Isu itu beredar di media sosial TikTok. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan Rocky ditunggangi oleh satu orang pelatih gajah.

Menanggapi hal tersebut, Humas KBS Lintang Ratri Sunarwidhi membantah pelatih melakukan penyiksaan.